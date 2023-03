F1, Frederic Vasseur: “È stato scioccante, abbiamo problemi ovunque. Dobbiamo fare enormi passi avanti” (Di domenica 5 marzo 2023) Una debacle. La Ferrari comincia decisamente male la stagione di F1. A Sakhir, in Bahrain, la Rossa non ha risposto presente in gara e i problemi di degrado delle gomme, assai importanti, si sono aggiunti a quelli di affidabilità, visto il ritiro del monegasco Charles Leclerc. Alla fine della fiera, la scuderia di Maranello ha portato a casa un amaro quarto posto con Carlos Sainz, concludendo lontanissima dalla Red Bull, trionfante con Max Verstappen e Sergio Perez, e alle spalle anche di uno straordinario Fernando Alonso con l’Aston Martin. C’è tanto da fare e il colpo subìto è stato duro. Il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, non si è nascosto dietro un dito, tenendo presente anche che Leclerc, prima del via di questa gara si era visto costretto a cambiare la batteria e la centralina ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Una debacle. La Ferrari comincia decisamente male la stagione di F1. A Sakhir, in Bahrain, la Rossa non ha risposto presente in gara e idi degrado delle gomme, assai importanti, si sono aggiunti a quelli di affidabilità, visto il ritiro del monegasco Charles Leclerc. Alla fine della fiera, la scuderia di Maranello ha portato a casa un amaro quarto posto con Carlos Sainz, concludendo lontanissima dalla Red Bull, trionfante con Max Verstappen e Sergio Perez, e alle spalle anche di uno straordinario Fernando Alonso con l’Aston Martin. C’è tanto dae il colpo subìto èduro. Il Team Principal della Ferrari,, non si è nascosto dietro un dito, tenendo presente anche che Leclerc, prima del via di questa gara si era visto costretto a cambiare la batteria e la centralina ...

