F1, Ferrari: non ha funzionato nulla. Charles Leclerc incredulo: dubbi sul rinnovo del contratto (Di domenica 5 marzo 2023) Peggio di così non poteva proprio andare. Ci si chiedeva che Ferrari sarebbe stata nel primo round del Mondiale 2023 di F1, a Sakhir (Bahrain), e la risposta della pista è stata chiara: un disastro. Il mistero “Rosso” è stato svelato e così non se lo aspettavo proprio nessuno. Un avvio scioccante, così l’ha definito il Team Principal, Frederic Vasseur, e così è stato effettivamente perché non ha funzionato nulla. La SF-23, dopo aver fatto vedere una buona resa nelle qualifiche, in gara si è sciolta come neve al solo, dimostrandosi inferiore non solo alla Red Bull (Max Verstappen primo e Sergio Perez secondo), ma anche all’Aston Martin di Fernando Alonso, autore di una grande rimonta e sul terzo gradino del podio. Un podio che poteva essere conquistato, comunque, da Charles Leclerc che ha cercato in ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Peggio di così non poteva proprio andare. Ci si chiedeva chesarebbe stata nel primo round del Mondiale 2023 di F1, a Sakhir (Bahrain), e la risposta della pista è stata chiara: un disastro. Il mistero “Rosso” è stato svelato e così non se lo aspettavo proprio nessuno. Un avvio scioccante, così l’ha definito il Team Principal, Frederic Vasseur, e così è stato effettivamente perché non ha. La SF-23, dopo aver fatto vedere una buona resa nelle qualifiche, in gara si è sciolta come neve al solo, dimostrandosi inferiore non solo alla Red Bull (Max Verstappen primo e Sergio Perez secondo), ma anche all’Aston Martin di Fernando Alonso, autore di una grande rimonta e sul terzo gradino del podio. Un podio che poteva essere conquistato, comunque, dache ha cercato in ...

