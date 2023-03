F1, Fernando Alonso: “Weekend fantastico, mi sono divertito. Lavoro incredibile del team!” (Di domenica 5 marzo 2023) Le ottime sensazioni relativa alla Aston Martin sono state confermate quest’oggi in gara, la prima stagionale, per il Gran Premio del Bahrain 2023: eccezion fatta per la Red Bull, a dir poco dominante con l’uno-due davanti a tutti targato Max Verstappen e Sergio Perez, il team britannico si conferma ad alti livelli salendo sul podio grazie a Fernando Alonso. Terzo posto meritato per quanto visto in pista, con una vettura “piacevole alla guida” come definita dallo stesso Alonso; c’è sì la complicità del ritiro di Charles Leclerc nella conquista del podio (che, probabilmente, sarebbe andato al monegasco se non ci fossero stati problemi alla sua SF-23), ma l’asturiano non poteva iniziare meglio la nuova stagione. Questo il commento del pilota spagnolo ai microfoni della Formula 1, rilasciato al termine della gara: ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Le ottime sensazioni relativa alla Aston Martinstate confermate quest’oggi in gara, la prima stagionale, per il Gran Premio del Bahrain 2023: eccezion fatta per la Red Bull, a dir poco dominante con l’uno-due davanti a tutti targato Max Verstappen e Sergio Perez, il team britannico si conferma ad alti livelli salendo sul podio grazie a. Terzo posto meritato per quanto visto in pista, con una vettura “piacevole alla guida” come definita dallo stesso; c’è sì la complicità del ritiro di Charles Leclerc nella conquista del podio (che, probabilmente, sarebbe andato al monegasco se non ci fossero stati problemi alla sua SF-23), ma l’asturiano non poteva iniziare meglio la nuova stagione. Questo il commento del pilota spagnolo ai microfoni della Formula 1, rilasciato al termine della gara: ...

