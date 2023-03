F1 | dominio Red Bull nel GP del Bahrain Vince Verstappen | sul podio Alonso con l’Aston Martin Disastro Ferrari

(Di domenica 5 marzo 2023) Una prova di forza impressionante. Redcomincia nel migliore dei modi il 2023 e firma una doppietta schiacciante a Sakhir in occasione del Gran Premio delvalevole come appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno. Maxha dominato in lungo e in largo, tenendo la prima posizione dalla prima all’ultima curva e conquistando la 36ma vittoria della carriera davanti al compagno di squadra messicano Sergio Perez. Completa ilin terza posizionedi un fantastico Fernando, protagonista di una gara tutta all’attacco in cui ha superato in pista ladi Carlos Sainz (4°) e la Mercedes dell’ex nemico/compagno di squadra Lewis Hamilton (5°). Domenica da incubo per la Scuderia di Maranello, lenta sul ...

Queste le pagelle del gran premio del Bahrain, gara d'esordio del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul tracciato di Sakhir s'impone il solito Max Verstappen con laBull. Dietro di lui, il compagno di team Sergio Pérez e l'Aston Martin dell'eterno Fernando Alonso. VERSTAPPEN - voto 8: Ricomincia come aveva lasciato: tritando gli avversari. Non ha rivali e, ...Formula Uno, GP del Bahrain: finalmente inizia il Mondiale 2023 del Circus. Diretta tv, streaming e pronostici. LeBull davanti a tutti Dove eravamo rimasti Ah sì, alassoluto delleBull che hanno ripreso così come avevano finito: andando veloci, e anche troppo, per tutte le altre. Il primo Gran Premio della stagione, quello in programma in Bahrain, ...... ma di certo attualmente le due frecce d'argento non impensieriscono ildellaBull . Max Verstappen e Sergio Perez hanno almeno sei comodi decimi di margine sulle vetture di Brackley, che ...

Finale - Verstappen vince, dopo averlo dominato, il primo Gran Premio stagionale. Secondo Perez per una doppietta tutta Red Bull. Terzo gradino del podio per un fantastico Alonso e una super ...Ne mancavano diciassette al traguardo, e il monegasco era comodamente terzo e in vista di un podio che sarebbe stato importante per ottimizzare il risultato odierno, dato che il dominio Red Bull è ...