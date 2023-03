F1 | dominio di Verstappen nel Bahrain

(Di domenica 5 marzo 2023) La prima gara dell'anno di F1 si apre con ildi Maxe della Red Bull. Per la Ferrari è grande delusione con Leclerc out e Sainz quarto

VERSTAPPEN - voto 8: Ricomincia come aveva lasciato: tritando gli avversari. Non ha rivali e, forse, non li avrà neppure durante l'intera stagione. NOIOSO ALONSO - voto 7: In una manciata di giri, ... senza storie di Max nel Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine dei 57 giri andati in scena sul tracciato del Sakhir, il due ...

Finale - Verstappen vince, dopo averlo dominato, il primo Gran Premio stagionale. Secondo Perez per una doppietta tutta Red Bull. Terzo gradino del podio per un fantastico Alonso e una super ...Dominio senza storie di Max Verstappen nel Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2023 di Formula 1. All termine dei 57 giri andati in scena sul tracciato del Sakhir, il due vol ...