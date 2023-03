F1 | cosa è successo alla Ferrari? Il problema di Leclerc e la crisi di Sainz | domenica da incubo

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) Dopo un sabato abbastanza incoraggiante in relazione alle aspettative della vigilia, arriva unadaper lain quel di Sakhir. Tutto è andato storto per la Scuderia di Maranello in occasione del Gran Premio del Bahrain 2023, valevole come round inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2023, ritrovandosi addirittura al quarto posto nel campionato costruttori al termine della prima gara dell’anno. L’unico a salvarsi probabilmente è stato Charles, capace di superare in partenza la Red Bull di Sergio Perez resistendo poi per quasi metà corsa in seconda posizione davanti al messicano nonostante una netta inferiorità tecnica rispettoRB19. La Rossa si è rivelata infatti troppo lenta sul passo soprattutto con le gomme dure, perdendo in pratica 1? al giro da Verstappen e ...