F1 | Christian Horner | “Un inizio eccellente Non sono sorpreso dall’Aston Martin hanno una macchina familiare…”

'Un grande inizio per noi, abbiamo controllato la gara e i piloti hanno fatto un ottimo lavoro. Il passo gara era buono, era importante fare il massimo bottino di punti'. Lo ha detto, team principal della Red Bull, a Sky Sport dopo la doppietta nel Gp del Bahrain con Max Verstappen e Sergio Perez: 'Può sembrare tutto semplice, ma sotto la superfice è tutto molto ...È nelle difficoltà che si vede la forza. 'Siamo nei guai - spiegò anni fanel momento più buio della Red Bull, quando Mercedes dominava - ma abbiamo i tecnici migliori del mondo. Ne verremo fuori' . Detto fatto, l'inizio di questa stagione, dopo i trionfi ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il GP del Bahrain 2023 , il team principal della Red Bullha fatto il punto della situazione dopo 20 giri: ' La gara è ancora lunga , non siamo neppure a metà, perciò non sono cosa aspettarmi. Ferrari Non pensavo fosse così competitiva . Il ...

Multa budget cap, Horner ci scherza su FormulaPassion.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il GP del Bahrain 2023, il team principal della Red Bull Christian Horner ha fatto il punto della situazione dopo 20 giri: “La gara è ancora lunga, non si ...La Red Bull domina in Bahrain. Uno-due della scuderia austriaca (Verstappen primo, Perez secondo) che manda un ulteriore segnale agli avversari in vista della stagione. Nel corso della gara, Carlo Van ...