F1 | Charles Leclerc si ritira nel GP del Bahrain! Cos’è successo alla Ferrari? “No power” e problemi di affidabilità

Charles Leclerc si è ritirato quando mancavano 16 giri al termine del GP del Bahrain 2023, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito del Sakhir. Il pilota della Ferrari ha dovuto fare i conti con un problema di affidabilità sulla sua monoposto: all'improvviso, infatti, il monegasco ha riscontrato la mancata potenza della sua vettura ("no power" ha urlato in un team radio) e ha dovuto parcheggiare l'automobile. Si parla di un probabile problema al motore endotermico, ma per avere tutte le conferme del caso si attende che gli uomini del Cavallino Rampante rientrino in possesso della vettura. Un vero e proprio peccato per il 25enne, che occupava la terza posizione ed era pienamente in lotta per salire sul podio alle spalle degli inarrivabili Max Verstappen e Sergio Perez.

