F1 | Charles Leclerc | “Oggi non avevamo il passo | la Red Bull è di un’altra categoria”

(Di domenica 5 marzo 2023) Peggio di così non se lo poteva aspettare nemmeno il più pessimista tra tutti i ferraristi.è costretto al ritiro nel Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 e, di conseguenza, inizia nel peggiore dei modi la propria stagione. Nello splendido scenario del tracciato di Sakhir, è un monologo Red, con Max Verstappen che domina in maniera imbarazzante e precede Sergio Perez, mentre completa il podio uno straordinario Fernando Alonso. Il monegasco, dal canto suo, finchè la vettura l’ha sorretto ha fatto il massimo possibile. Ha tenuto la SF-23 sul podio con un buon margine sulla quarta posizione. Non c’era partita contro le Red, ma il terzo posto appariva suo. Poi, come nel peggiore degli incubi, è arrivata la rottura. Ancora. Un fulmine a ciel sereno che ...

SAKHIR - La Ferrari esce delusa dal Gran Premio del Bahrain , valevole per la prima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1.è costretto al ritiro dopo 41 giri , mentre per Carlos Sainz arriva un quarto posto che non può soddisfare . A trionfare sul circuito di Sakhir è Max Verstappen, dominatore davanti ...

Tutto è pronto per la prima sfida del Mondiale F1. Davanti a tutti, le Red Bull-Honda di Max Verstappen e Sergio Perez, in seconda fila le due Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz. In qualifica, ...