F1, Carlos Sainz ammette: “Non siamo competitivi, non è una sorpresa aver perso il podio” (Di domenica 5 marzo 2023) Un quarto posto amaro e di delusione per Carlos Sainz e la Ferrari. Lo spagnolo sperava di avere una prestazione migliore nel primo GP del Mondiale 2023 di F1, in Bahrain, ma la performance della Rossa non c’è stata e per questo l’iberico non solo non ha potuto fare niente per impedire la doppietta Red Bull (Max Verstappen/Sergio Perez), ma è stato costretto a subire anche il sorpasso dell’Aston Martin del connazionale Fernando Alonso, in una giornata nella quale l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc si è fermata prima del tempo per un problema di affidabilità. Un risultato che ha posto l’accento sulle tante criticità della nuova SF-23: “Sinceramente non sono troppo sorpreso di non aver ottenuto il podio. Ero consapevole che l’Aston Martin di Fernando (Alonso, ndr) avesse più ritmo. Purtroppo, su ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Un quarto posto amaro e di delusione pere la Ferrari. Lo spagnolo sperava die una prestazione migliore nel primo GP del Mondiale 2023 di F1, in Bahrain, ma la performance della Rossa non c’è stata e per questo l’iberico non solo non ha potuto fare niente per impedire la doppietta Red Bull (Max Verstappen/Sergio Perez), ma è stato costretto a subire anche il sorpasso dell’Aston Martin del connazionale Fernando Alonso, in una giornata nella quale l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc si è fermata prima del tempo per un problema di affidabilità. Un risultato che ha posto l’accento sulle tante criticità della nuova SF-23: “Sinceramente non sono troppo sorpreso di nonottenuto il. Ero consapevole che l’Aston Martin di Fernando (Alonso, ndr) avesse più ritmo. Purtroppo, su ...

