F1 | cambio di batteria per la Ferrari di Charles Leclerc | nessuna penalità per il monegasco a Sakhir

Brividi sulla schiena dei tifosi della Ferrari a circa 90' dal via del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1. Come comunicato dalla FIA, la scuderia di Maranello ha effettuato la sostituzione della batteria sulla SF-23 del monegasco Charles Leclerc, che quest'oggi scatterà dalla terza piazzola della griglia alle spalle delle due Red Bull dell'olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Un cambio che non mette a rischio il riscontro di Leclerc, dal momento che da regolamento è possibile usare due batterie nell'arco dell'intera annata prima di subire una penalità, ovvero un arretramento nella griglia di partenza. Tuttavia, la Ferrari è l'unica squadra a essere intervenuta per effettuare una sostituzione e ciò ...

