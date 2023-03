F1: Bahrain, Leclerc 'siamo lontani, loro di un'altra categoria' (Di domenica 5 marzo 2023) "In termini di performance eravamo lontani con il passo gara. Hanno trovato qualcosa, in qualifica eravamo vicini. E' un'altra categoria". Così Charles Leclerc, parlando a caldo ai microfoni di Sky ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 marzo 2023) "In termini di performance eravamocon il passo gara. Hanno trovato qualcosa, in qualifica eravamo vicini. E' un'". Così Charles, parlando a caldo ai microfoni di Sky ...

