F.1, GP Bahrain - Verstappen firma la prima vittoria stagionale (Di domenica 5 marzo 2023) Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale di Formula 1 2023. Il due volte campione del mondo della Red Bull ha sfruttato ottimamente le doti della sua RB19, che sul passo gara ha dimostrato di gestire molto meglio degli altri il degrado delle gomme. Così, l'olandese è passato per primo sotto la bandiera a scacchi, precedendo Sergio Perez che firma così la prima doppietta stagionale per la Red Bull Racing. Alla sua prima gara con la Aston Martin, Fernando Alonso torna sul gradino più basso del podio, celebrato con un'esplosione di gioia nei box del team inglese. Le parole dei protagonisti. Per Max Verstappen questa è la prima vittoria in Bahrain: "Sono partito bene e ho preso ... Leggi su quattroruote (Di domenica 5 marzo 2023) Maxha vinto il Gran Premio del, gara inaugurale del Mondiale di Formula 1 2023. Il due volte campione del mondo della Red Bull ha sfruttato ottimamente le doti della sua RB19, che sul passo gara ha dimostrato di gestire molto meglio degli altri il degrado delle gomme. Così, l'olandese è passato per primo sotto la bandiera a scacchi, precedendo Sergio Perez checosì ladoppiettaper la Red Bull Racing. Alla suagara con la Aston Martin, Fernando Alonso torna sul gradino più basso del podio, celebrato con un'esplosione di gioia nei box del team inglese. Le parole dei protagonisti. Per Maxquesta è lain: "Sono partito bene e ho preso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Verstappen vince in Bahrain, Ferrari in difficoltà - repubblica : Verstappen vince il Gp del Bahrain davanti a Perez e Alonso. Ferrari, falsa partenza: Leclerc si ritira, Sainz 4° - intheskalex : RT @wolfsxtar: articolo n.1 del tifoso scaramantico: se verstappen si è ritirato in bahrain nel 2022 e ha vinto, leclerc farà lo stesso nel… - vin_pierri_04 : RT @wolfsxtar: articolo n.1 del tifoso scaramantico: se verstappen si è ritirato in bahrain nel 2022 e ha vinto, leclerc farà lo stesso nel… - serenel14278447 : 'FORMULA 1 Gp Bahrain, vince Verstappen su Perez, è dominio. Alonso torna sul podio. Ritiro per Leclerc Diretta di… -