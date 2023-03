Europei Istanbul 2023, Ceccarelli in lacrime sul gradino più alto del podio: “È il sogno di chi fa sport” (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo l’incredile susseguirsi di emozioni di ieri sera Samuele Ceccarelli ha dovuto aspettare questa mattina per salire sul gradino più alto del podio agli Europei indoor di Istanbul. “Almeno una lacrima doveva scendere, perché questa vittoria vuol dire davvero tanto. Non ce l’ho fatta a resistere, è stato più forte di me. È il sogno di chi fa sport cantare l’inno sul gradino più alto, non potevo non emozionarmi in un momento del genere”, ha dichiarato il nuovo campione continentale dei 60 metri. “Condividere il podio con il campione olimpico è un po’ strano – aggiunge l’azzurro -. È una sensazione nuova, in un’unica trasferta ho portato via tutto quello che potevo. Merito del mio coach, non sono ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo l’incredile susseguirsi di emozioni di ieri sera Samueleha dovuto aspettare questa mattina per salire sulpiùdelagliindoor di. “Almeno una lacrima doveva scendere, perché questa vittoria vuol dire davvero tanto. Non ce l’ho fatta a resistere, è stato più forte di me. È ildi chi facantare l’inno sulpiù, non potevo non emozionarmi in un momento del genere”, ha dichiarato il nuovo campione continentale dei 60 metri. “Condividere ilcon il campione olimpico è un po’ strano – aggiunge l’azzurro -. È una sensazione nuova, in un’unica trasferta ho portato via tutto quello che potevo. Merito del mio coach, non sono ...

