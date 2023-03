Europei indoor di atletica, Larissa Iapichino d’argento nel salto in lungo. Ed è nuovo record italiano (Di domenica 5 marzo 2023) Larissa Iapichino conquista la medaglia d’argento nel lungo agli Euroindoor di Istanbul L’azzurra con la misura di 6.97 metri ha firmato il nuovo record italiano all’ultimo tentativo. Oro all’inglese Jazmin Sawyers 7.00 metri. Bronzo a Ivana Vuleta (Serbia) 6.91. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023)conquista la medaglianelagli Eurodi Istanbul L’azzurra con la misura di 6.97 metri ha firmato ilall’ultimo tentativo. Oro all’inglese Jazmin Sawyers 7.00 metri. Bronzo a Ivana Vuleta (Serbia) 6.91. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : MAMMA MIA!?????? ?? È Grand’Italia agli Europei indoor di atletica a #Istanbul2023. Nei 60 metri doppietta dell’… - Eurosport_IT : Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica |… - MinisteroDifesa : 'Complimenti al 1º Aviere Scelto Dariya Derkach del Centro Sportivo dell’#AeronauticaMilitare, per la medaglia d'ar… - FabPozz : RT @RaiSport: Atletica, ancora un argento per l'Italia in apertura dell’ultima giornata agli Europei indoor 2023. Continua a seguire la dir… - bergbua : RT @ItaliaTeam_it: Che impresa ieri pomeriggio a #Istanbul2023! ?? Non era mai successo agli Europei indoor: due azzurri davanti a tutti, or… -