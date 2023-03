Europei indoor atletica, Iapichino argento nel salto in lungo. Italia argento nella 4×400 femminile (Di domenica 5 marzo 2023) Larissa Iapichino salta 6,97 nuovo primato Italiano.Le azzurre della 4×400 (Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando) portano a casa l'argento con il record nazionale Leggi su corriere (Di domenica 5 marzo 2023) Larissasalta 6,97 nuovo primatono.Le azzurre della(Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando) portano a casa l'con il record nazionale

