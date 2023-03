EuroIndoor di Atletica | la staffetta femminile della 4×400 è d’argento

(Di domenica 5 marzo 2023) Istanbul – Arriva la quinta medaglia per l’Italia agli Europei Indoor diLeggera. E’ la splendidaa prendersi il podio. L’allorovola al collo di Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando, con il primato italiano di 3:28.61. Le dichiarazioni delle Azzurre ai microfoni di Raisport Mangione: “L’irlandese si è messa davanti e poi l’ho superata. Bisognava lottare e lo sapevamo. Ci abbiamo creduto fino alla fine”. Folorunso: “Sono contenta. Ci siamo dette che non era impossibile la medaglia, abbiamo creduto al primato.. è arrivato anche il podio. L’ho sognato.. incredibile! Ringrazio Dio che si è avverato il sogno”. Polinari: “Mi è arrivata tutta l’energia delle mie compagne, abbiamo scritto un pezzo ...

Oro e lacrime. Samuele Ceccarelli non riesce a nascondere la commozione sul podio deglidi Istanbul, con l'oro dei 60 metri al collo . "Almeno una lacrima doveva scendere, ...a fare...Aglidi Istanbul Samuele Ceccarelli ha bissato il trionfo ai campioni italiani di Ancona,... che studia per diventare avvocato (come il padre) o giudice e a 16 anni è passato all'...La commozione, sul podio degli, con l'oro dei 60 al collo, è vera, autentica. "Almeno una lacrima doveva scendere, ... È da quando ho iniziato a fareche sogno di poter essere su un ...

Il neo campione dei 60 metri: "Il pettorale blu, che peso! Ho cercato di isolarmi e correre solo contro me stesso" ...