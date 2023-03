Eurogol di Mancini | la Roma si prende il big match con la Juve

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) Ti aspetti Dybala o Di Maria, salta fuori. E’ il centrale ex Atalanta a decidere la super sfida domenicale trantus. Un siluro da fuori area del centrale azzurro costringe alla resa la Vecchia Signora. Che gioca un bella partita,tre pali ma non riesce a trovare la via della rete. Finisce 1-0, con il rosso di Kean nel finale che ha reso impossibile gli ultimi tentativi di rimonta della. I bianconeri restano a 35 punti, settimi in attesa del monday night tra Torino e Bologna. I giallorossi, dopo il brutto ko di Cremona, ripartono e si issano al quarto posto dietro a Napoli, Inter e Lazio con 47 punti. Una vittoria fondamentale in chiave Champions League contro la storica rivale. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. ...