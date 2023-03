Età Elly Schlein: fidanzata, padre, madre e carriera della neo segretaria del PD (Di domenica 5 marzo 2023) Età Elly Schlein. Elly Schlein, all’anagrafe Elena Ethel Schlein, è la nuova segretaria del Pd. Andiamo a scoprire qualcosa di più su di lei e sulla sua famiglia. Elly Schlein età, padre e madre Elly Schlein ha 37 anni. E’ nata il 4 maggio 1985 a Sorengo, un piccolo villaggio situato a ovest di Lugano, nel Cantone ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023) Età, all’anagrafe Elena Ethel, è la nuovadel Pd. Andiamo a scoprire qualcosa di più su di lei e sulla sua famiglia.età,ha 37 anni. E’ nata il 4 maggio 1985 a Sorengo, un piccolo villaggio situato a ovest di Lugano, nel Cantone ... TAG24.

