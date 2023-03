Esposito: “Sconfitta Napoli, non attendevano altro. Sento un sacco di stupidaggini!” (Di domenica 5 marzo 2023) Paolo Esposito commenta la Sconfitta del Napoli con la Lazio, ma anche le reazioni in tv e sui giornali. Il Napoli perde con la Lazio ed i tifosi dell’Inter ora sognano la clamorosa rimonta. Anche perché su molti media si pensa già ad un crollo definitivo della squadra di Spalletti. Sul tema è intervenuto il giornalista Paolo Esposito che dice: “Dal l dopo gara Napoli-Lazio, non Sento altro che stupidaggini su questa gara. D’altronde, tutta l’Italia calcistica non partenopea, non aspettava altro che una Sconfitta del Napoli! Naturalmente, dopo 8 vittorie consecutive degli azzurri nelle ultime 8 partite di campionato, per la legge dei grandi numeri, ci poteva stare lo stop! E così è ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 marzo 2023) Paolocommenta ladelcon la Lazio, ma anche le reazioni in tv e sui giornali. Ilperde con la Lazio ed i tifosi dell’Inter ora sognano la clamorosa rimonta. Anche perché su molti media si pensa già ad un crollo definitivo della squadra di Spalletti. Sul tema è intervenuto il giornalista Paoloche dice: “Dal l dopo gara-Lazio, nonche stupidaggini su questa gara. D’nde, tutta l’Italia calcistica non partenopea, non aspettavache unadel! Naturalmente, dopo 8 vittorie consecutive degli azzurri nelle ultime 8 partite di campionato, per la legge dei grandi numeri, ci poteva stare lo stop! E così è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Esposito: 'Sconfitta Napoli, non attendevano altro. Sento un sacco di stupidaggini!' #CalcioNapoli #napoli… - cilentano_it : di Lino Miraldi - Allo stadio 'Degli Ulivi' pugliesi e cilentani di sono sfidati per la trentesima giornata. I pad… - TuttoSalerno : Luca Esposito (direttore TuttoSalernitana a canale21): 'Tre punti d'oro per i granata che approfittano della sconfi… - TuttoSalerno : Luca Esposito (direttore TuttoSalernitana a canale21): 'Tre punti d'oro per i granata che approfittano della sconfi… - News_24it : Latina Calcio 1932: Tonti, Esposito Ant. (46’ Celli), Amadio, Di Livio, Belloni (46’ Fabrizi), Ganz, Carissoni, Cal… -