ESCLUSIVA – Momenti di panico nel quartiere Prati a Roma | incendio in un palazzo | il pronto intervento dei Vigili del fuoco evita il peggio VIDEO

(Foto e VIDEO realizzati da Thomas Cardinali) incendio Roma Prati oggi, tensione alle stelle e tanta paura. In una normalissima domenica pomeriggio e nel silenzio più totale, è scoppiato un incendio in un appartamento al terzo piano di un palazzo in Via Sabotino al civico 24. Inizialmente si è pensato che si potesse domare serenamente, ...

