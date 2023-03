Erdogan regge nei sondaggi, nonostante il terremoto. Presto per una successione? (Di domenica 5 marzo 2023) L’Akp del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che dovrà affrontare le elezioni il 14 maggio, sembra aver mantenuto in gran parte la sua popolarità elettorale dopo il devastante terremoto del mese scorso, secondo i sondaggi usciti in questa settimana venerdì, nonostante le diffuse critiche alla sua risposta iniziale al disastro. Quello che emerge è che l’opposizione non ha raccolto nuovi consensi, in parte a causa del mancato nome di un candidato (a soli due mesi dal voto) e in parte per la mancanza di un piano tangibile per la ricostruzione delle aree devastate dal sisma. Presto per parlare di un dopo Erdogan? Cosa aspettarci dalle elezioni? Critiche, ammissioni, psicologia: Erdogan tiene Le immediate conseguenze del disastro sono state dominate dalle notizie ... Leggi su formiche (Di domenica 5 marzo 2023) L’Akp del presidente turco, Recep Tayyip, che dovrà affrontare le elezioni il 14 maggio, sembra aver mantenuto in gran parte la sua popolarità elettorale dopo il devastantedel mese scorso, secondo iusciti in questa settimana venerdì,le diffuse critiche alla sua risposta iniziale al disastro. Quello che emerge è che l’opposizione non ha raccolto nuovi consensi, in parte a causa del mancato nome di un candidato (a soli due mesi dal voto) e in parte per la mancanza di un piano tangibile per la ricostruzione delle aree devastate dal sisma.per parlare di un dopo? Cosa aspettarci dalle elezioni? Critiche, ammissioni, psicologia:tiene Le immediate conseguenze del disastro sono state dominate dalle notizie ...

