“Era nudo in mezzo a noi”, Prof ripreso da una ragazzina: choc in una scuola media (Di domenica 5 marzo 2023) . Orrore in una scuola media di Bologna, dove un’indagine è in corso dopo la segnalazione di un video che ritrarrebbe un Professore di una scuola media della provincia svestito, con intorno alcuni suoi alunni. Sulla vicenda, con ancora diversi lati da chiarire e da confermare, secondo quanto si apprende sono in corso accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Procura. Il Professore nudo in classe: lo shock delle bambine Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, da parte di chi indaga c’è il massimo riserbo a tutela dei minorenni coinvolti e vista la delicatezza della fase investigativa, che sarebbe embrionale. Ieri mattina, scrive il quotidiano, è stata sentita una ragazzina da cui sarebbe partita l’inchiesta. La madre, un paio di settimane ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) . Orrore in unadi Bologna, dove un’indagine è in corso dopo la segnalazione di un video che ritrarrebbe unessore di unadella provincia svestito, con intorno alcuni suoi alunni. Sulla vicenda, con ancora diversi lati da chiarire e da confermare, secondo quanto si apprende sono in corso accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Procura. Ilessorein classe: lo shock delle bambine Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, da parte di chi indaga c’è il massimo riserbo a tutela dei minorenni coinvolti e vista la delicatezza della fase investigativa, che sarebbe embrionale. Ieri mattina, scrive il quotidiano, è stata sentita unada cui sarebbe partita l’inchiesta. La madre, un paio di settimane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : “Era nudo in mezzo a noi”, Prof ripreso da una ragazzina: choc in una scuola media - IaconetaMicaela : RT @camillo142: Lui era quello che fuori di lì non riusciva a esternare le sue emozioni e ora le parla a cuore aperto mettendo a nudo se st… - camillo142 : Lui era quello che fuori di lì non riusciva a esternare le sue emozioni e ora le parla a cuore aperto mettendo a nu… - chalamovies : @stoapiagne Non solo pensavamo tutti che non si sarebbe presentato ma quando l’ha fatto era pure mezzo nudo ?????? - Belzebu2023 : Quando il vostro trisavolo Adamo era nudo Io indossavo già gli slip Intimissimi Belzebù ?? -