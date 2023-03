Entrano gli attori di Mare fuori: caos totale in studio. E Mara Venier... (Di domenica 5 marzo 2023) L'entrata del cast di Mare fuori da Mara Venier a Domenica in nella puntata del 5 marzo su Rai 1 ha creato il caos totale in studio. La conduttrice dopo aver chiuso l'intervista con Fabio Concato ha annunciato la pubblicità e l'arrivo del cast della serie. Ma al rientro dalla pubblicità zia Mara si è intrattenuta a salutare uno per uno gli attori presenti con baci e abbracci senza sapere di essere già in onda da un po'. La conduttrice ha anche rivelato agli attori di Mare fuori di essere una fan della serie: "Io mi sono imbarcata su questa serie. Fino all'una di notte a guardare Mare fuori", ha confessato. E poi ha voluto puntualizzare che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) L'entrata del cast didaa Domenica in nella puntata del 5 marzo su Rai 1 ha creato ilin. La conduttrice dopo aver chiuso l'intervista con Fabio Concato ha annunciato la pubblicità e l'arrivo del cast della serie. Ma al rientro dalla pubblicità ziasi è intrattenuta a salutare uno per uno glipresenti con baci e abbracci senza sapere di essere già in onda da un po'. La conduttrice ha anche rivelato aglididi essere una fan della serie: "Io mi sono imbarcata su questa serie. Fino all'una di notte a guardare", ha confessato. E poi ha voluto puntualizzare che la ...

