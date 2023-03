Empire of light, quando l’amore e il cinema vincono sull’odio (Di domenica 5 marzo 2023) Mettete un giovane nero, Stephen (il ventiseienne giamaicano Micheal Ward: diverse corde recitative), a lavorare come strappa-biglietti in un bel cinema della provincia inglese (siamo nel Kent), in una cittadina sul mare, Margate (chi ha visitato Brighton, può farsi una idea degli spaziosi lungomare). Il “diverso” è ben accolto dai colleghi bianchi, quasi tutti giovani, ma il razzismo è duro a morire anche nell’ educato regno allora governato dalla signora Thatcher. Siamo agli esordi del decennio Ottanta: Empire of light (2022) di Sam Mendes. Stephen, inizialmente un po’ triste perché non accettato al college, costretto a trovarsi un lavoretto, si affezionerà subito alla grande sala, che ha un nome alludente tempi migliori per la distribuzione: “Empire of light”. Tra i colleghi colei che gli insegna ... Leggi su formiche (Di domenica 5 marzo 2023) Mettete un giovane nero, Stephen (il ventiseienne giamaicano Micheal Ward: diverse corde recitative), a lavorare come strappa-biglietti in un beldella provincia inglese (siamo nel Kent), in una cittadina sul mare, Margate (chi ha visitato Brighton, può farsi una idea degli spaziosi lungomare). Il “diverso” è ben accolto dai colleghi bianchi, quasi tutti giovani, ma il razzismo è duro a morire anche nell’ educato regno allora governato dalla signora Thatcher. Siamo agli esordi del decennio Ottanta:of(2022) di Sam Mendes. Stephen, inizialmente un po’ triste perché non accettato al college, costretto a trovarsi un lavoretto, si affezionerà subito alla grande sala, che ha un nome alludente tempi migliori per la distribuzione: “of”. Tra i colleghi colei che gli insegna ...

