Emmanuel Macron umiliato in Marocco | per il galletto finisce malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) ìGiovedì, a Libreville, capitale del Gabon e prima tappa di una tournée africana che lo porterà anche in Angola, Congo e Repubblica democratica del Congo, il presidente della Repubblica francese,, ha detto che «l'epoca della Françafrique è finita», che la Francia, d'ora in avanti, sarà «un interlocutore neutrale» dei Paesi africani, e che tra Parigi e le ex colonie francesi la relazione sarà paritetica, «equilibrata, reciproca e responsabile». Ma questa, appunto, è la visione dell'inquilino dell'Eliseo. Perché gli ex colonizzati non ne vogliono più sapere della Francia, e soprattutto di, accusato di essere venuto in Africa a tirare la volata ai dittatori e a fare soltanto gli interessi di Parigi come hanno fatto i suoi predecessori: altro che «nuova partnership». A Libreville, il capo dello Stato francese ha ...