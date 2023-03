Emilia Romagna. Confcooperative è nuovo socio della Fondazione IFAB (Di domenica 5 marzo 2023) Confcooperative Emilia Romagna intende supportare le imprese nel ricorso alle nuove tecnologie per una transizione digitale inclusiva e sostenibile, che non lasci indietro nessuno. Per raggiungere questo obiettivo Confcooperative Emilia Romagna è divenuta socio di IFAB, la Fondazione su Intelligenza Artificiale e Big Data promossa dalla Regione per favorire una maggiore connessione tra le aziende del territorio e l’ecosistema che ruota attorno al Tecnopolo di Bologna, a partire dal Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing, e dal Cineca che gestisce il supercomputer Leonardo. Espressione delle Unioni territoriali che raggruppano un sistema di oltre 1.500 cooperative con 234.000 soci, 86.000 ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 5 marzo 2023)intende supportare le imprese nel ricorso alle nuove tecnologie per una transizione digitale inclusiva e sostenibile, che non lasci indietro nessuno. Per raggiungere questo obiettivoè divenutadi, lasu Intelligenza Artificiale e Big Data promossa dalla Regione per favorire una maggiore connessione tra le aziende del territorio e l’ecosistema che ruota attorno al Tecnopolo di Bologna, a partire dal Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing, e dal Cineca che gestisce il supercomputer Leonardo. Espressione delle Unioni territoriali che raggruppano un sistema di oltre 1.500 cooperative con 234.000 soci, 86.000 ...

