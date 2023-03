Emergono problemi Vodafone oggi 5 marzo: non funziona in alcune aree (Di domenica 5 marzo 2023) Un fine settimana complicato in termini di problemi Vodafone, visto che la rete non funziona oggi 5 marzo in alcune province del nostro Paese. A dirla tutta, ci sono segnalazioni sparse già dalla giornata di venerdì, soprattutto ai confini tra Piemonte e Lombardia, anche se in questo lasso di tempo non abbiamo mai raggiunto livelli di “lamentele” sufficienti affinché si potesse parlare di down. Fatta questa premessa doverosa, vediamo come stanno le cose, in modo che gli utenti in qualche modo limitati in questo specifico contesto possano comprendere come stiano evolvendo le cose. Stanno trapelando problemi Vodafone oggi 5 marzo: a quanto pare non funziona in alcune province Nuovi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Un fine settimana complicato in termini di, visto che la rete noninprovince del nostro Paese. A dirla tutta, ci sono segnalazioni sparse già dalla giornata di venerdì, soprattutto ai confini tra Piemonte e Lombardia, anche se in questo lasso di tempo non abbiamo mai raggiunto livelli di “lamentele” sufficienti affinché si potesse parlare di down. Fatta questa premessa doverosa, vediamo come stanno le cose, in modo che gli utenti in qualche modo limitati in questo specifico contesto possano comprendere come stiano evolvendo le cose. Stanno trapelando: a quanto pare noninprovince Nuovi ...

