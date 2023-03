Elly Schlein a Che tempo che fa: «Sono la segretaria di tutti, basta personalismi» (Di domenica 5 marzo 2023) La neosegretaria del Pd parla su Rai 3 della sua elezione a sorpresa, di come vuole cambiare il Pd e delle alleanze Leggi su corriere (Di domenica 5 marzo 2023) La neodel Pd parla su Rai 3 della sua elezione a sorpresa, di come vuole cambiare il Pd e delle alleanze

Schlein, nel Pd finito tempo dei personalismi e conflitti, lavoriamo insieme "È finito il tempo dei personalismi e della conflittualità interna, è tutta energia sprecata rispetto a costruire una alternativa alle destre". A dirlo è la segretaria del Pd Elly Schlein ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Schlein ha sottolineato che fin da subito con Stefano Bonaccini "abbiamo voluto testimoniare la nostra voglia di lavorare insieme salvaguardare ... Landini abbandona i lavoratori per l' antifascismo Landini preferisce Schlein ai lavoratori Per questo anzicchè incontrare i lavoratori, Landini preferisce incontrare Conte ed Elly Schlein . "Siamo più di 50 mila ", ha detto la Cgil, mentre la ... Covid e zona rossa, il processo è una farsa: indiscrezioni dalla procura C'erano le Sardine di Mattia Sartori (lui oggi sorride a braccetto con la neo - segretaria del Pd Elly Schlein) che le Ffp2 non volevano vederle nemmeno dipinte perché 'ci sono virus di gran lunga ... "È finito il tempo dei personalismi e della conflittualità interna, è tutta energia sprecata rispetto a costruire una alternativa alle destre". A dirlo è la segretaria del Pdospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.ha sottolineato che fin da subito con Stefano Bonaccini "abbiamo voluto testimoniare la nostra voglia di lavorare insieme salvaguardare ...Landini preferisceai lavoratori Per questo anzicchè incontrare i lavoratori, Landini preferisce incontrare Conte ed. "Siamo più di 50 mila ", ha detto la Cgil, mentre la ...C'erano le Sardine di Mattia Sartori (lui oggi sorride a braccetto con la neo - segretaria del Pd) che le Ffp2 non volevano vederle nemmeno dipinte perché 'ci sono virus di gran lunga ... Elly Schlein: «Sono la segretaria di tutti, basta personalismi. Sì alle armi all’Ucraina» Corriere della Sera Schlein: 'Appello al popolo delle primarie, iscrivetevi al Pd' 'Riaperto il tesseramento online, presto anche nei circoli', ha detto la segretaria del Pd a Che tempo che fa. Poi ancora: 'Landini-Conte C'è voglia di opposizione concreta e ordinata' (ANSA) ... Il terzo polo c'è. Il programma liberale ancora no Come i cercatori di pepite che scoprono un nuovo filone d’oro, Renzi è eccitato dal trionfo di Elly Schlein. Matteo scommette che sotto la nuova guida il Pd si lancerà in una demenziale rincorsa dei ... 'Riaperto il tesseramento online, presto anche nei circoli', ha detto la segretaria del Pd a Che tempo che fa. Poi ancora: 'Landini-Conte C'è voglia di opposizione concreta e ordinata' (ANSA) ...Come i cercatori di pepite che scoprono un nuovo filone d’oro, Renzi è eccitato dal trionfo di Elly Schlein. Matteo scommette che sotto la nuova guida il Pd si lancerà in una demenziale rincorsa dei ...