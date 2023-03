Elly Schlein a Che tempo che fa: «Sono la segretaria di tutti, basta personalismi. Sì alle armi all’Ucraina» (Di domenica 5 marzo 2023) La neosegretaria del Pd parla su Rai 3 della sua elezione a sorpresa, di come vuole cambiare il Pd e delle alleanze Leggi su corriere (Di domenica 5 marzo 2023) La neodel Pd parla su Rai 3 della sua elezione a sorpresa, di come vuole cambiare il Pd e delleanze

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : VIDEO | 'Il maresciallo Tito ce l'ha insegnato uccidere un fascista non è un reato': i cori dei movimenti studentes… - LaVeritaWeb : Lo scrittore: «I miei amici gay non si riconoscono nella presunta comunità Lgbt. Elly Schlein? Aggiunge altra spazz… - NicolaPorro : La sinistra, in Italia come altrove, oggi è questo: cultura arcobaleno, difesa delle teorie gender, ideologia woke,… - uomoinbabbucce : RT @ultimora_pol: Paolo #Zangrillo: 'Mentre Elly Schlein e Giuseppe Conte manifestano a Firenze contro i fantasmi del fascismo, nella mia T… - jadis37845 : RT @NicolaPorro: ?? La #Nato preoccupata dalla #Schlein. Il retroscena di Luigi Bisignani ?? -