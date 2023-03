Elisabetta Beltrame, runner romana muore a 36 anni dopo un male incurabile. «Vola a correre in alto» (Di domenica 5 marzo 2023) È morta Elisabetta Beltrame, nel giorno del suo 36esimo compleanno, per colpa di un male incurabile e devastante. A riportare la notizia sono molti siti di atletica. La giovane... Leggi su ilmattino (Di domenica 5 marzo 2023) È morta, nel giorno del suo 36esimo compleanno, per colpa di une devastante. A riportare la notizia sono molti siti di atletica. La giovane...

