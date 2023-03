Elezioni Usa 2024 | Trump | “Solo io posso evitare la Terza guerra mondiale”

(Di domenica 5 marzo 2023) In un discorso infuocato di quasi due ore, Donaldrilancia la suacampagna presidenziale in vista delledelripartendo dai temi del 2016, sottolineando che la minaccia alla democrazia americana è tutt’altro che finita. “Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato“, ha detto parlando a conclusione della Cpac, la convention repubblicana a Washington. “Siamo un Paese in declino, ma non saremo mai un Paese socialista”. “Se mi rimettete alla Casa Bianca, saremo una nazione libera. Il loro regno sarà finito”, dice. “Non siamo più un paese libero. Non abbiamo una stampa libera. Non abbiamo niente di libero”, incalza.: “iola ...

(Di domenica 5 marzo 2023) Trump ha definito le elezioni del 2024 come 'la battaglia finale' per l'America. 'Nel 2016, ho dichiarato: io sono la tua voce. Oggi aggiungo: sono il tuo guerriero. io sono la tua giustizia.

