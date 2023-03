Effetto Mourinho (Di domenica 5 marzo 2023) L' sulla volata Champions League è la vittoria della Roma che spezza le ali al sogno "impossibile" della Juventus, al netto di quello che deciderà il Collegio di Garanzia del Coni e da quanto uscirà nelle prossime tappe dell'inchiesta sui bilanci bianconeri. Successo sofferto e pesantissimo, arrivato nella notte in cui il portoghese si è inventato una squadra a lungo senza attaccante di riferimento e spesso tutta dietro la linea della palla, atteggiamento speculativo ma funzionale perché il peso specifico della rete di Mancini che ha deciso il match è enorme. Non doveva essersi Mourinho sulla panchina del big match e l'assist glielo hanno fornito gli avvocati giallorossi insieme alla Corte federale che si è scoperta riflessiva in tempo per sospendere la doppia squalifica post litigata con Serra a Cremona. Nei prossimi giorni si saprà l'esito del supplemento (legittimo) ... Leggi su panorama (Di domenica 5 marzo 2023) L' sulla volata Champions League è la vittoria della Roma che spezza le ali al sogno "impossibile" della Juventus, al netto di quello che deciderà il Collegio di Garanzia del Coni e da quanto uscirà nelle prossime tappe dell'inchiesta sui bilanci bianconeri. Successo sofferto e pesantissimo, arrivato nella notte in cui il portoghese si è inventato una squadra a lungo senza attaccante di riferimento e spesso tutta dietro la linea della palla, atteggiamento speculativo ma funzionale perché il peso specifico della rete di Mancini che ha deciso il match è enorme. Non doveva essersisulla panchina del big match e l'assist glielo hanno fornito gli avvocati giallorossi insieme alla Corte federale che si è scoperta riflessiva in tempo per sospendere la doppia squalifica post litigata con Serra a Cremona. Nei prossimi giorni si saprà l'esito del supplemento (legittimo) ...

José Mourinho e gli arbitri che non meritiamo ...è univoca e non lascia dubbi sul senso oltraggioso e intimidatorio delle parole rivolte a Mourinho ... L'effetto sarebbe quello di amministrare giustizia e comminare sanzioni in contrasto con il buon ... Domenica Special. Sospesa la squalifica: c'è José in panchina L'effetto Serra è scongiurato e José Mourinho sarà in panchina per Roma - Juventus, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero . La Corte sportiva d'appello ha emesso una sospensiva alla squalifica di due ... Roma - Juve, Allegri: 'Spero di vedere Mourinho in panchina. Staremo attenti a Dybala' Vedi affinità tra te e Mourinho "Se mi avvicinano a lui sono contento perché Mourinho ha vinto 26 ... Che effetto le fa vedere Dybala con la Roma "Nei numeri e nei gol sta dimostrando di essere un ... José Mourinho e gli arbitri che non meritiamo Si può condannare la Juve con le intercettazioni prese a prestito da un'inchiesta penale, si può stabilire se la palla sia entrata in porta con gli infrarossi, si può accertare un fuorigioco con l'occ ... Roma-Juventus, novità clamorosa su Mourinho: decisione presa, tifosi bianconeri infuriati Nonostante l'espulsione subita contro la Cremonese, José Mourinho sarà regolarmente al suo posto in panchina contro la Juventus. Il ricorso della Roma ha avuto l'effetto sperato, visto che la Corte ...