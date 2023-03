Ecco chi sono i Colla Zio e perché si chiamano così (Di domenica 5 marzo 2023) A Sanremo 2023 sono saliti sul placo anche i Colla Zio, band milanese composta da Lampo, Petta, Berna, Armo e Mala. Colla Zio: vita privata e carriera Ph © Giovanni BonassiSul palco di Sanremo 2023 sono arrivati i Colla Zio, la band milanese vincitrice di Sanremo Giovani. Il gruppo si è formato a Milano nel 2019. I 5 ragazzi, Lampo, Petta, Berna, Armo e Mala, hanno una età compresa tra i 20 e i 30 anni. Non si hanno molte informazioni sulla vita privata dei ragazzi, con precisione; tuttavia si sa quasi per certo che la band si è creata, inizialmente per gioco. I Colla Zio, infatti, hanno deciso di fondare il gruppo uniti principalmente dalla passione per la musica e andando avanti con il loro progetto. La loro musica si basa, principalmente, su pensieri riflessioni e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 marzo 2023) A Sanremo 2023saliti sul placo anche iZio, band milanese composta da Lampo, Petta, Berna, Armo e Mala.Zio: vita privata e carriera Ph © Giovanni BonassiSul palco di Sanremo 2023arrivati iZio, la band milanese vincitrice di Sanremo Giovani. Il gruppo si è formato a Milano nel 2019. I 5 ragazzi, Lampo, Petta, Berna, Armo e Mala, hanno una età compresa tra i 20 e i 30 anni. Non si hanno molte informazioni sulla vita privata dei ragazzi, con precisione; tuttavia si sa quasi per certo che la band si è creata, inizialmente per gioco. IZio, infatti, hanno deciso di fondare il gruppo uniti principalmente dalla passione per la musica e andando avanti con il loro progetto. La loro musica si basa, principalmente, su pensieri riflessioni e ...

