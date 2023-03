Ecco chi sono i clienti speciali della banca segreta cinese in Italia (Di domenica 5 marzo 2023) Gli investigatori Italiani, a partire da quelli della Guardia di Finanza, la chiamano “China underground bank”. È una banca segreta con filiali a Roma, Firenze, Padova, Prato, Napoli e Reggio Calabria, un istituto di credito che muove miliardi di euro verso la Cina offrendo servizi speciali per clienti speciali. Lo racconta La Repubblica spiegando che la sigla è entrata anche nei sistemi dell’Europol, che ha già lanciato un alert a tutte le polizie dell’Unione europea. Non sono solo singole operazioni sospette o attività di piccole transazioni di cinesi che inviano soldi in Madrepatria, frutto di riciclaggio ed evasione spesso della stessa economia illegale cinese in Italia (come raccontato dalla ... Leggi su formiche (Di domenica 5 marzo 2023) Gli investigatorini, a partire da quelliGuardia di Finanza, la chiamano “China underground bank”. È unacon filiali a Roma, Firenze, Padova, Prato, Napoli e Reggio Calabria, un istituto di credito che muove miliardi di euro verso la Cina offrendo serviziper. Lo racconta La Repubblica spiegando che la sigla è entrata anche nei sistemi dell’Europol, che ha già lanciato un alert a tutte le polizie dell’Unione europea. Nonsolo singole operazioni sospette o attività di piccole transazioni di cinesi che inviano soldi in Madrepatria, frutto di riciclaggio ed evasione spessostessa economia illegalein(come raccontato dalla ...

