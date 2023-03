Ecco chi è Sofia Giaele De Donà: carriera, vita privata e gossip (Di domenica 5 marzo 2023) Sofia Giaele De Donà è attualmente una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. La vippona è un’imprenditrice, un’influencer e modella, è nata a Conegliano Veneto il 13 ottobre 1998 dunque ha 24 anni ed è del segno zodiacale della bilancia. Dopo aver iniziato a lavorare come modella a 15 anni, ha studiato Fashion Business all’Accademia del Lusso di Milano e ha debuttato nella moda nel 2021 con la creazione di due linee di abbigliamento a suo nome: sgdd brand e sgddhijab, quest’ultima dedicata alle donne musulmane. Sofia Giaele De Donà, Ecco cosa c’è da sapere sulla gieffina In passato la gieffina ha partecipato al docu-reality Ti spedisco in convento, in onda su Discovery , ma è diventata nota al grande pubblico dopo ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 marzo 2023)Deè attualmente una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. La vippona è un’imprenditrice, un’influencer e modella, è nata a Conegliano Veneto il 13 ottobre 1998 dunque ha 24 anni ed è del segno zodiacale della bilancia. Dopo aver iniziato a lavorare come modella a 15 anni, ha studiato Fashion Business all’Accademia del Lusso di Milano e ha debuttato nella moda nel 2021 con la creazione di due linee di abbigliamento a suo nome: sgdd brand e sgddhijab, quest’ultima dedicata alle donne musulmane.Decosa c’è da sapere sulla gieffina In passato la gieffina ha partecipato al docu-reality Ti spedisco in convento, in onda su Discovery , ma è diventata nota al grande pubblico dopo ...

