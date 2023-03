E se Lady Diana non fosse mai morta? La monarchia inglese trema | Complotto (Di domenica 5 marzo 2023) Cosa sarebbe accaduto se Lady Diana si fosse salvata dal tragico incidente d’auto che l’ha strappata dalla sua famiglia il 31 agosto 1997? L’incoronazione di Re Carlo si avvicina sempre di più e verrà dato il titolo di Regina Consorte a Camilla Parker. Tutti, almeno una volta, abbiamo pensato che quel posto sarebbe stato di Lady Diana. Se Carlo non avesse avuto una relazione extraconiugale con Camilla, ma soprattutto se la principessa triste non ci avesse lasciato quella calda sera del 31 agosto del 1997. Ma che monarchia inglese avremmo ora, se Lady Diana non se ne fosse mai andata? Alcuni esperti hanno fatto un’interessante rilettura del presente, delineando alcuni possibili ... Leggi su howtodofor (Di domenica 5 marzo 2023) Cosa sarebbe accaduto sesisalvata dal tragico incidente d’auto che l’ha strappata dalla sua famiglia il 31 agosto 1997? L’incoronazione di Re Carlo si avvicina sempre di più e verrà dato il titolo di Regina Consorte a Camilla Parker. Tutti, almeno una volta, abbiamo pensato che quel posto sarebbe stato di. Se Carlo non avesse avuto una relazione extraconiugale con Camilla, ma soprattutto se la principessa triste non ci avesse lasciato quella calda sera del 31 agosto del 1997. Ma cheavremmo ora, senon se nemai andata? Alcuni esperti hanno fatto un’interessante rilettura del presente, delineando alcuni possibili ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... latinanato : @floriesse @Lorenzo32843904 In effetti le donne di potere, come ad esempio la regina Elisabetta, Jackie Kennedy, La… - antobgl : Non sento la mancanza della solidarietà di facciata di un governo e della sua premier che NON mi rappresentano pol… - hiboss_hiboss : @fratotolo2 posizione e del matrimonio. Tutt'altro che una lady Diana, per capirci. Una grande donna da ricordare c… - toscadeigatti : @cicoria_e Anche Lady Diana era vergine quando sposò Carlo, io resto è storia... - ggcripto : @Yourbestfrndema @DeviLsLawyer_ Se ti ricordi lady diana non puoi essere tanto più giovane -