Dybala, ora a Torino non lo possono vedere: il motivo vi sorprenderà (Di domenica 5 marzo 2023) Sembra essere cambiato il rapporto tra Dybala e la tifoseria bianconera; l'attaccante, ora, è decisamente poco ben visto. Un rapporto cambiato nel giro di pochissimo tempo ma non per una questione di campo; Dybala, la scorsa estate, è passato alla Roma. Un trasferimento, a parametro zero, con il giocatore che nella capitale sta dimostrando tutte le sue qualità e che probabilmente avrebbe fatto ancora comodo alla Juve. LaPresseCome detto, però, il rapporto tra i tifosi bianconeri e l'argentino è cambiato completamente e il motivo riguarda l'inchiesta che ha colpito la Juventus. Sono emerse dichiarazioni di Dybala con l'argentino a chiedere il pagamento di 3.7 milioni di euro. Cifra non ancora versata e che la Joya rivuole indietro; una situazione che ha fatto scattare l'ira del popolo bianconero. I tifosi non ci stanno ...

