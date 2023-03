Due nuove sedi di Fi in Campania, aperture a Napoli e Caserta (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTaglio del nastro per due nuove sedi di Forza Italia, a Napoli e Caserta, e poi confronto con la società civile. Promossa dal coordinamento regionale, la due giorni azzurra si è aperta con l’inaugurazione della nuova sede di San Giovanni a Teduccio, alla periferia orientale di Napoli, realizzata, si sottolinea in una nota, “grazie all’impegno del consigliere Sabino di Micco, riferimento del partito per l’area”. L’eurodeputato e coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, ha analizzato “la condizione di permanente sottosviluppo e abbandono delle grandi periferie sulle quali nessun impatto concreto ha avuto la giunta Manfredi, al di là della presenza della Apple Accademy, dovuta essenzialmente all’Università”. “La reindustrializzazione dell’area orientale – ha aggiunto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTaglio del nastro per duedi Forza Italia, a, e poi confronto con la società civile. Promossa dal coordinamento regionale, la due giorni azzurra si è aperta con l’inaugurazione della nuova sede di San Giovanni a Teduccio, alla periferia orientale di, realizzata, si sottolinea in una nota, “grazie all’impegno del consigliere Sabino di Micco, riferimento del partito per l’area”. L’eurodeputato e coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, ha analizzato “la condizione di permanente sottosviluppo e abbandono delle grandi periferie sulle quali nessun impatto concreto ha avuto la giunta Manfredi, al di là della presenza della Apple Accademy, dovuta essenzialmente all’Università”. “La reindustrializzazione dell’area orientale – ha aggiunto ...

