Due gol dopo 98 giorni, ma la Strega aspetta ancora il ‘bomber’ (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento è tornato a segnare due gol in una sola partita a 98 giorni di distanza dall’ultima volta. Era successo nella trasferta al Granillo contro la Reggina, il 27 novembre scorso, e neppure in quell’occasione i giallorossi riuscirono a portare a casa la vittoria (2-2). In generale, la Strega quest’anno è andata a segno più di una volta in una singola partita in sole sei circostanze. Oltre alle due già citate, le altre fanno riferimento alla vittoria interna con il Frosinone (2-1), a quelle esterne con il Venezia (0-2) e con la Spal (1-2) e al ko contro le Fere del girone di andata (2-3 in rimonta al Vigorito). In quattro casi su sei, dunque, l’evento si è verificato fuori casa, tanto per rimarcare il pessimo rapporto di Letizia e compagni con il rendimento interno. La partita giocata in Umbria si trascina dietro una ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento è tornato a segnare due gol in una sola partita a 98di distanza dall’ultima volta. Era successo nella trasferta al Granillo contro la Reggina, il 27 novembre scorso, e neppure in quell’occasione i giallorossi riuscirono a portare a casa la vittoria (2-2). In generale, laquest’anno è andata a segno più di una volta in una singola partita in sole sei circostanze. Oltre alle due già citate, le altre fanno riferimento alla vittoria interna con il Frosinone (2-1), a quelle esterne con il Venezia (0-2) e con la Spal (1-2) e al ko contro le Fere del girone di andata (2-3 in rimonta al Vigorito). In quattro casi su sei, dunque, l’evento si è verificato fuori casa, tanto per rimarcare il pessimo rapporto di Letizia e compagni con il rendimento interno. La partita giocata in Umbria si trascina dietro una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... officialmaz : Cara @DAZN_IT, Per 40 euro al mese di abbonamento è inaccettabile che facciate le telecronache della @SerieA da st… - pisto_gol : Il #Napoli è un Gattone che gioca con l’avversario come vuole: gestisce i tempi, da il ritmo, accelera e frena come… - OptaPaolo : 4 - Il #Milan ha ottenuto quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni senza subire alcun gol per la prima… - paoliba74 : @fabriziosalvio1 Sono due partite che non prendiamo gol. Abbiamo un mister nuovo da 3 partite. Facciamolo lavorare… - Nicco_D612 : RT @DAZN_IT: Due gol di Nunez, due di Gakpo, due di Salah, Firmino: IL LIVERPOOL TRAVOLGE LO UNITED ?? #LiverpoolUnited #DAZN -