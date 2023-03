Due Ferrari a tutta velocità si schiantano contro un muretto (Di domenica 5 marzo 2023) Due Ferrari, correndo a tutto gas, sono uscite fuori strada in curva fino a schiantarsi contro la recinzione di un'abitazione. È successo in provincia di Ancona, a Osimo, in via Molino Mensa. Le fasi dell'incidente sono state immortalate dalle telecamere di videosorveglianza della casa. Alla guida dei bolidi c'erano due uomini di nazionalità belga di 50 e 54 anni, che si trovavano nella zona per trascorrere le vacanze. In uno dei due mezzi c'era anche una passeggera. Fortunatamente non ci sono vittime, solo uno dei due conducenti è rimasto ferito ma non in maniera grave. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Due, correndo a tutto gas, sono uscite fuori strada in curva fino a schiantarsila recinzione di un'abitazione. È successo in provincia di Ancona, a Osimo, in via Molino Mensa. Le fasi dell'incidente sono state immortalate dalle telecamere di videosorveglianza della casa. Alla guida dei bolidi c'erano due uomini di nazionalità belga di 50 e 54 anni, che si trovavano nella zona per trascorrere le vacanze. In uno dei due mezzi c'era anche una passeggera. Fortunatamente non ci sono vittime, solo uno dei due conducenti è rimasto ferito ma non in maniera grave.

