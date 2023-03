Dopo l’attacco a Frontex e l’annuncio del Cdm a Cutro, Meloni fa sue le parole del Papa sui migranti (Di domenica 5 marzo 2023) Continua il gioco allo scaricabarile del Governo sulla strage di migranti che si è consumata a Cutro domenica 26 febbraio, provocando decine di morti tra cui molte donne e bambini. I punti su cui fare chiarezza sono ancora tanti e il dubbio che l’esecutivo si sia volontariamente macchiato di un mancato soccorso a spese della vita dei migranti si fa sempre più pressante. Mentre in Parlamento vengono chieste verifiche e chiarimenti dalle opposizioni, il premier Giorgia Meloni è intervenuto sul dramma durante un punto stampa organizzato ad Abu Dhabi. Nel mirino della Meloni, Frontex. Meloni punta il dito contro Frontex e annuncia un Cdm a Cutro “La situazione è semplice nella sua drammaticità: non ci sono arrivate indicazioni di emergenza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 5 marzo 2023) Continua il gioco allo scaricabarile del Governo sulla strage diche si è consumata adomenica 26 febbraio, provocando decine di morti tra cui molte donne e bambini. I punti su cui fare chiarezza sono ancora tanti e il dubbio che l’esecutivo si sia volontariamente macchiato di un mancato soccorso a spese della vita deisi fa sempre più pressante. Mentre in Parlamento vengono chieste verifiche e chiarimenti dalle opposizioni, il premier Giorgiaè intervenuto sul dramma durante un punto stampa organizzato ad Abu Dhabi. Nel mirino dellapunta il dito controe annuncia un Cdm a“La situazione è semplice nella sua drammaticità: non ci sono arrivate indicazioni di emergenza ...

