“Donne: Strada per strada”. Toponomastica paritaria a Catania. Una proposta per gli spazi di Città (Di domenica 5 marzo 2023) Una modifica del regolamento comunale di Catania per integrare la composizione paritaria anche della Commissione Toponomastica (portandola da 7 a 9 con la formula del 50&50 tra uomini e Donne e tra maggioranza e opposizione). Un concorso tra le scolaresche per individuare i nomi del genio femminile in tutti i campi dello scibile umano da proporre alla Commissione Toponomastica e alla Città. La richiesta d’intitolazione di una sala comunale a Palazzo degli Elefanti, per una degnissima figlia di Catania, la Giornalista e inviata di guerra, Maria Grazia Cutuli, donna di pace e informazione tra i “beni comuni” primari in una Sicilia terra di dominazioni centenarie e di militarizzazione diffusa. Questi i frutti del convegno sulla Toponomastica ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 5 marzo 2023) Una modifica del regolamento comunale diper integrare la composizioneanche della Commissione(portandola da 7 a 9 con la formula del 50&50 tra uomini ee tra maggioranza e opposizione). Un concorso tra le scolaresche per individuare i nomi del genio femminile in tutti i campi dello scibile umano da proporre alla Commissionee alla. La richiesta d’intitolazione di una sala comunale a Palazzo degli Elefanti, per una degnissima figlia di, la Giornalista e inviata di guerra, Maria Grazia Cutuli, donna di pace e informazione tra i “beni comuni” primari in una Sicilia terra di dominazioni centenarie e di militarizzazione diffusa. Questi i frutti del convegno sulla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Elisab5tta1 : RT @BettaninManuela: Riforma pensioni per 'step'. Chi andrà in pensione prima e chi dopo - - Alessan83492964 : RT @BettaninManuela: Riforma pensioni per 'step'. Chi andrà in pensione prima e chi dopo - - BenniFranca : RT @BettaninManuela: Riforma pensioni per 'step'. Chi andrà in pensione prima e chi dopo - - mariarossi9309 : RT @BettaninManuela: Riforma pensioni per 'step'. Chi andrà in pensione prima e chi dopo - - carloveneto70 : @Elena81353537 Strada : per lui salvare i talebani feriti era giusto. Dillo alle donne afghane -