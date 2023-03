“Donnarumma, contro il Nantes due errori in sette minuti. Ha rovinato la serenità difensiva del Psg” (Di domenica 5 marzo 2023) In Francia si discute, ancora una volta, di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Psg, impeccabile a Marsiglia lo scorso fine settimana, contro il Nantes ha invece commesso due errori che avrebbero potuto costare caro alla sua squadra. Una circostanza non esattamente rassicurante a quattro giorni dall’appuntamento di Monaco in Champions League. L’Equipe scrive: “Anche se l’ombra di Keylor Navas non aleggia più sulla panchina parigina, l’italiano non ha ancora impressionato con prestazioni di continuità a lungo termine”. Sabato, contro il Nantes, mentre conduceva per 2-0, il Psg si è fatto rimontare di 2 gol. Fortunatamente, poi, è riuscito a vincere la partita. A sbagliare è stato Donnarumma. Sul gol di Blas Donnarumma non ha chiuso la traiettoria del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 marzo 2023) In Francia si discute, ancora una volta, di Gianluigi. Il portiere del Psg, impeccabile a Marsiglia lo scorso fine settimana,ilha invece commesso dueche avrebbero potuto costare caro alla sua squadra. Una circostanza non esattamente rassicurante a quattro giorni dall’appuntamento di Monaco in Champions League. L’Equipe scrive: “Anche se l’ombra di Keylor Navas non aleggia più sulla panchina parigina, l’italiano non ha ancora impressionato con prestazioni di continuità a lungo termine”. Sabato,il, mentre conduceva per 2-0, il Psg si è fatto rimontare di 2 gol. Fortunatamente, poi, è riuscito a vincere la partita. A sbagliare è stato. Sul gol di Blasnon ha chiuso la traiettoria del ...

