Donald Trump stringe la presa sulla base conservatrice, ma dovrà battersi per avere il sostegno dei maggiorenti americani (Di domenica 5 marzo 2023) “Io sono il vostro guerriero. Io sono la vostra giustizia. E a coloro che sono stati offesi e traditi, dico: io sono la vostra ricompensa”. Nel discorso di chiusura della Conservative Political Action Conference (CPAC) in Maryland, Donald Trump ha rilanciato con toni particolarmente aggressivi la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti e mostrato quanto il suo messaggio continui a risuonare nella base più conservatrice del partito repubblicano. Circondato da una folla in visibilio, che indossava spille, magliette, cappellini MAGA (Make America Great Again) e che urlava “Trump, Trump, Trump”, l’ex presidente ha chiesto altri quattro anni “per finire il lavoro interrotto”. Su una cosa è apparso molto chiaro. Nel caso dovesse venire incriminato, non rinuncerebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) “Io sono il vostro guerriero. Io sono la vostra giustizia. E a coloro che sono stati offesi e traditi, dico: io sono la vostra ricompensa”. Nel discorso di chiusura della Conservative Political Action Conference (CPAC) in Maryland,ha rilanciato con toni particolarmente aggressivi la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti e mostrato quanto il suo messaggio continui a risuonare nellapiùdel partito repubblicano. Circondato da una folla in visibilio, che indossava spille, magliette, cappellini MAGA (Make America Great Again) e che urlava “”, l’ex presidente ha chiesto altri quattro anni “per finire il lavoro interrotto”. Su una cosa è apparso molto chiaro. Nel caso dovesse venire incriminato, non rinuncerebbe ...

