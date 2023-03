Donald Trump rilancia la sua campagna: “Continuerò anche da incriminato. Rischiamo la terza guerra mondiale ma io la eviterò” (Di domenica 5 marzo 2023) Promette di far finire la guerra “in un giorno”, di poter evitare un conflitto mondiale, di bloccare le importazioni dalla Cina, di costruire nuove e moderne ‘Freedom city’ con auto volanti. Così Donald Trump rilancia la sua terza campagna presidenziale verso la Casa Bianca, parlando al Conservative Political Action Conference (Cpac), la più vecchia organizzazione conservatrice di base che ancora è totalmente schierata per il tycoon, nonostante il boicottaggio di Fox News e la morsa di ben tre inchieste: quella per l’assalto a Capitol Hill (dove ha chiesto di bloccare la deposizione del suo ex vice Mike Pence e lanciato una provocazione incidendo una canzone con un coro di detenuti per l’attacco), quella sui documenti segreti a Mar-a-Lago e quella sulle pressioni per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Promette di far finire la“in un giorno”, di poter evitare un conflitto, di bloccare le importazioni dalla Cina, di costruire nuove e moderne ‘Freedom city’ con auto volanti. Cosìla suapresidenziale verso la Casa Bianca, parlando al Conservative Political Action Conference (Cpac), la più vecchia organizzazione conservatrice di base che ancora è totalmente schierata per il tycoon, nonostante il boicottaggio di Fox News e la morsa di ben tre inchieste: quella per l’assalto a Capitol Hill (dove ha chiesto di bloccare la deposizione del suo ex vice Mike Pence e lanciato una provocazione incidendo una canzone con un coro di detenuti per l’attacco), quella sui documenti segreti a Mar-a-Lago e quella sulle pressioni per ...

