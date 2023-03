Donald Trump lancia la sua campagna elettorale | “Io l’unico in grado di evitare la terza guerra mondiale”

(Di domenica 5 marzo 2023)è tornato alla carica. L’ex Presidente degli Stati Uniti nella notte italiana ha parlato per quasi due ore davanti la platea dell’annuale Cpac, la convention dei conservatori in corso al National Harbor, nell’area di Washington Dc. Tutta la gente era per lui, compreso l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro.ha rito i temi dellapresidenziale del 2016, quando aveva promesso di ripulire Washington del ‘deep state’, il mondo oscuro dei burocrati e cospirazionisti. Ma rispetto a sette anni fa ha fatto capire quali saranno i temi della prossima. L’ex Presidente ha attaccato i big del Partito repubblicano e avvertito gli sfidanti interni alle primarie: il leader e unico candidato possibile è lui,in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nella corsa alla Casa Bianca Donald Trump conquista il sondaggio informale della convention dei conservatori, con i… - Agenzia_Ansa : Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato': cosi' Donald Trump nel discors… - stevedire : “Distruggerò i marxisti che hanno fatto dell’America la casa di comunisti, drogati, rifugiati che nessun Paese vuol… - Nuanda_74 : The Donald… E il paradosso è che sulla #GuerraRusiaUcrania ha pure ragione Se però i Dem ricandidano #Biden, sicur… - Harryz46 : RT @EnricoFaraboll1: CPAC 2023 - WASHINGTON DONALD TRUMP 'Sono l'unico candidato che può fare questa promessa: impedirò la terza guerra… -

... è una delle proposte avanzate dal candidato presidenziale repubblicanoal Cpac, la convention dei repubblicani alle porte di Washington, in caso di elezione alla Casa Bianca. L'ex ...Il Tycoon alla convention dei conservatori: "Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato" In un discorso infuocato di quasi due ore,rilancia la sua terza campagna presidenziale in vista delle elezioni del 2024 ripartendo dai temi del 2016, sottolineando che la minaccia alla democrazia americana è tutt'altro che finita.Cosìalla Cpac, la conferenza dei conservatori alle porte di Washington. 'Siamo nel periodo più pericoloso della nostra storia, rischiamo una terza guerra mondiale ma io la eviterò', ha ...

Convention repubblicana, Trump si prepara a vincere le primarie RaiNews

Donald Trump è tornato alla carica. L’ex Presidente degli Stati Uniti nella notte italiana ha parlato per quasi due ore davanti la platea dell’annuale Cpac, la convention dei conservatori in corso al ...«Metterò fine alla guerra in Ucraina in un giorno, andrò d’accordo con Putin»: così Donald Trump alla Cpac, la conferenza dei conservatori alle porte di Washington.«Siamo nel periodo più pericoloso de ...