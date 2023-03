Domenica In, Lino Banfi ricorda in lacrime la moglie Lucia (Di domenica 5 marzo 2023) . Lino Banfi racconta il lacrime gli ultimi istanti di vita di sua moglie Lucia: “Morta guardando la Clerici”. Le lacrime di Lino Banfi a Domenica In Nella puntata di oggi di Domenica In, 5 marzo, sono stati ospiti l’attore pugliese e sua figlia Rosanna Banfi a pochi giorni di distanza dalla terribile perdita che li ha colpiti: la morte della moglie e madre Lucia Lagrasta. Nel salotto di Mara Venier, l’attore è più volte scoppiato a piangere ricordando più di 60 anni di vita con la sua donna e, tra lacrime e commozione ha ricordato anche gli ultimi istanti prima di morire della moglie: “Venerdì scorso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) .racconta ilgli ultimi istanti di vita di sua: “Morta guardando la Clerici”. LediIn Nella puntata di oggi diIn, 5 marzo, sono stati ospiti l’attore pugliese e sua figlia Rosannaa pochi giorni di distanza dalla terribile perdita che li ha colpiti: la morte dellae madreLagrasta. Nel salotto di Mara Venier, l’attore è più volte scoppiato a piangerendo più di 60 anni di vita con la sua donna e, trae commozione hato anche gli ultimi istanti prima di morire della: “Venerdì scorso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Domenica In, Lino Banfi ricorda in lacrime la moglie Lucia - clemfilms : prima il cast di mare fuori a domenica in ora Lino Guanciale a ruota libera la tv italiana è stata blessata dalla madonna in persona oggi - Alessan00431913 : @Lino_Scaccia Grazie mille ?? Lino. Buona domenica - GaetanoGiacalo : @Lino_Scaccia Buona Domenica - repubblica : Lino Banfi ricorda la moglie a 'Domenica in': 'Lucia sarà sempre il mio angelo custode' [di Silvia Fumarola] -