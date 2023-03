Domenica 5 marzo, giorno di nascita di Giambattista Tiepolo (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto per la prima edizione della manifestazione “I luoghi dei Tiepolo in festa”: un ricco programma di eventi che culminerà Domenica 5 marzo, nel giorno in cui a Venezia nel 1696 nasceva Giambattista Tiepolo. L’iniziativa è della Rete dei luoghi dei Tiepolo, che raggruppa i principali siti che conservano opere di Giambattista e dei due figli Giandomenico e Lorenzo, e prevede una settimana di eventi in Veneto, nel Miranese, “Terra dei Tiepolo”, e in molte altre località di quattro province, in Friuli Venezia Giulia e in Germania. Il calendario, consultabile su www.tiepolo.eu, comprende diciassette proposte tra concerti, visite guidate, conferenze e attività didattiche che da venerdì 3 marzo faranno scoprire e apprezzare le opere dei Tiepolo in modo originale e coinvolgente con l’aiuto di ... Leggi su udine20 (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto per la prima edizione della manifestazione “I luoghi dei Tiepolo in festa”: un ricco programma di eventi che culminerà, nelin cui a Venezia nel 1696 nasceva. L’iniziativa è della Rete dei luoghi dei Tiepolo, che raggruppa i principali siti che conservano opere di Giambattista e dei due figli Giandomenico e Lorenzo, e prevede una settimana di eventi in Veneto, nel Miranese, “Terra dei Tiepolo”, e in molte altre località di quattro province, in Friuli Venezia Giulia e in Germania. Il calendario, consultabile su www.tiepolo.eu, comprende diciassette proposte tra concerti, visite guidate, conferenze e attività didattiche che da venerdì 3faranno scoprire e apprezzare le opere dei Tiepolo in modo originale e coinvolgente con l’aiuto di ...

