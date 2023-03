“Dolore atroce”. C’è Posta per Te, Tiziano Ferro crolla poco prima della puntata (Di domenica 5 marzo 2023) Maria De Filippi, le parole dopo la morte di Maurizio Costanzo. Una puntata di C’è Posta per Te andata in onda sabato sera ma registrata prima che avvenisse la dolorosa scomparsa del colosso del mondo dello spettacolo e della televisione, motivo per cui nessun riferimento alla perdita di Maria De Filippi, eppure per l’occasione, il cantante italiano ha pensato di dedicare alla regina della tv un messaggio decisamente commovente. Tiziano Ferro dedica un messaggio a Maria De Filippi. La conduttrice italiana ha subito di recente la dolorosa scomparsa del marito, ma la puntata di C’è Posta per Te è stata registrata prima che questo avvenisse. Tiziano Ferro è stato ospite del programma ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Maria De Filippi, le parole dopo la morte di Maurizio Costanzo. Unadi C’èper Te andata in onda sabato sera ma registratache avvenisse la dolorosa scomparsa del colosso del mondo dello spettacolo etelevisione, motivo per cui nessun riferimento alla perdita di Maria De Filippi, eppure per l’occasione, il cantante italiano ha pensato di dedicare alla reginatv un messaggio decisamente commovente.dedica un messaggio a Maria De Filippi. La conduttrice italiana ha subito di recente la dolorosa scomparsa del marito, ma ladi C’èper Te è stata registratache questo avvenisse.è stato ospite del programma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GigiLaffitte : @GiocoPerTe La sua ' personcina' vale zero in confronto dell'atroce dolore e perdite causati dal suo ego.. - diBG001 : RT @RawBearIT1: @diBG001 Si contano sulle dita di 2 mani le volte che mi hanno scopato. Mi piacerebbe in linea teorica ma mi fa male. La pr… - RawBearIT1 : @diBG001 Si contano sulle dita di 2 mani le volte che mi hanno scopato. Mi piacerebbe in linea teorica ma mi fa mal… - ashlynfkk : @nicfvke ho un dolore al dente atroce ma ogni volta mi dimentico di premiare la visita - sentieri731 : @depierro84 Mi dispiace tantissimo il mio angioletto 30 e il dolore non si placca per una madre deve essere atroce -